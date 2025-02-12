На заседании Президиума Совета Республики обсудили планы на Год благоустройства

Роль депутатского корпуса в реализации задач, поставленных главой государства по наведению в стране порядка, обсуждалась 12 февраля в Минске на заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К диалогу подключились представители всех регионов страны. Ведь именно депутаты знают, какие вопросы в их регионах требуют первоочередного решения.

Планами на текущий год поделились представители Витебской области. Увеличить высадку деревьев и кустарников там рассчитывают на 90 %. К работе подключатся все учреждения и организации. За каждым из них закрепят отдельные территории, где необходимо будет навести порядок.

В Пуховичском районе на озеленение населенных пунктов направят 800 тысяч рублей. Здесь продолжат улучшать и качество воды. Появятся новые станции обезжелезивания. Особое внимание в Год благоустройства пустующим участкам. У белорусов есть возможность стать хозяином домика в деревне всего за одну базовую величину. И за первый месяц этого года в Пуховичском районе почти два десятка земельных участков были проданы.