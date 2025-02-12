На заседании Президиума Совета Республики обсудили планы на Год благоустройства
Роль депутатского корпуса в реализации задач, поставленных главой государства по наведению в стране порядка, обсуждалась 12 февраля в Минске на заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К диалогу подключились представители всех регионов страны. Ведь именно депутаты знают, какие вопросы в их регионах требуют первоочередного решения.
Планами на текущий год поделились представители Витебской области. Увеличить высадку деревьев и кустарников там рассчитывают на 90 %. К работе подключатся все учреждения и организации. За каждым из них закрепят отдельные территории, где необходимо будет навести порядок.
В Пуховичском районе на озеленение населенных пунктов направят 800 тысяч рублей. Здесь продолжат улучшать и качество воды. Появятся новые станции обезжелезивания. Особое внимание в Год благоустройства пустующим участкам. У белорусов есть возможность стать хозяином домика в деревне всего за одну базовую величину. И за первый месяц этого года в Пуховичском районе почти два десятка земельных участков были проданы.
Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
Практика при реализации таких пустующих домов для нас очень хороша тем, что сегодня мы можем благодаря пустующему дому, который есть у нас в сельской местности, решить чьи-то жилищные условия. Имеются такие дома, которые можно купить, приехать, заселиться и жить. И таких домов достаточно много. Я думаю, не только на территории Пуховичского района, но и на территории всей страны.
Значительно улучшат в Год благоустройства и качество дорог. Как республиканского, так и местного значения. В целом за 30 лет мы почти в два раза увеличили протяженность магистралей. С начала текущей пятилетки объемы финансирования на эти цели увеличились более чем в два раза. Плохие дороги – одна из главных проблем в Ушачском районе. В Год благоустройства ситуацию обещают исправить. Будут проводиться и другие работы. В порядок приведут все памятники и воинские захоронения.
Наталья Маркович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Ушачского районного Совета депутатов:
Ушачский район небольшой по своей численности, преобладает сельское население, поэтому, конечно, одна из основных проблем – это наши дороги, мы будем уделять особое внимание. Конечно, это озеленение нашего городского поселка Ушачи. Традиционно это памятники, воинские захоронения. То есть та работа, которая уже проводилась, будет продолжена. Естественно, такими яркими, ключевыми моментами будем ее наращивать.
Развивается инфраструктура в малых населенных пунктах. В стране реконструировано более 5 тысяч придомовых территорий. Высажены миллионы деревьев и кустарников. Возведены спортивные и детские площадки. Повышение благосостояния и качества жизни людей в приоритете государственной политики.