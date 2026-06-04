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Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Кыргызстан

04 июня 2026 10:57
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Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Повестка обещает быть максимально насыщенной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Кыргызстан-2

Главный акцент – на укрепление экономических связей и перезагрузку партнерства между странами. В Бишкеке запланированы встреча главы нашего правительства с президентом Кыргызстана. Прямо сейчас к работе готовится масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум, в открытии которого примут участие премьер-министры двух стран. Кроме того, наша делегация детально изучит опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов. 

5 июня в Бишкеке стартует масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум.

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

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