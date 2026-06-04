Минские долгострои стремительно исчезают с карты города. За прошедшую пятилетку количество зданий со сверхнормативным сроком сдачи сократилось более чем в два раза. Меры по дальнейшей ликвидации долгостроев обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее точечные вопросы остаются. В основном это заброшенные здания промышленного профиля, которые закреплены за министерствами и ведомствами. Чтобы кардинально изменить ситуацию, предложено больше не выдавать новые разрешения на проектирование и реконструкцию тем структурам, которые не выполнили прежние обещания и сорвали своевременный ввод в эксплуатацию уже начатых объектов.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: Удалось сократить количество объектов сверхнормативного строительства. Если в 2021 году – это было 187 по городу Минску, то сегодня этих объектов осталось всего лишь 80. Имеется ряд вопросов с объектами частной формы собственности. Сегодня таких объектов тоже количество значительно сократилось по городу Минску.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самая большая проблема здесь с объектами незавершенного строительства, которые находятся в республиканской форме собственности. Вы слышали, что в Министерстве промышленности таких объектов достаточно много. У Академии Наук достаточно много таких объектов. Поэтому, конечно, эти вопросы должны решаться оперативно. Рассматриваются эти вопросы постоянно на заседаниях исполкома, приглашается руководство министерства и ведомств.

Мы видим, подвижки есть, если в Министерстве образования сократилось таких объектов в два раза, но вместе с тем сегодня мы понимаем, что не завершена работа в полном объеме. Значит, не надо начинать новые объекты, а надо завершить те, которые не завершены. Ну, а в Министерстве промышленности вообще есть вопиющие факты, когда эти объекты стоят по десятилетиям. Не могут сами сделать, пусть передают в коммунальную собственность города, и город завершит эти объекты. Таких примеров у нас достаточно много. Это и долгострои, которые были по улице Маяковского, это и долгострой в Уручье, и сегодня введены, построены хорошие объекты, которые пользуются популярностью не только у горожан, но и у гостей, которые приезжают к нам. Это и медицинские центры, торговые центры.

Профильные службы на постоянной основе ведут мониторинг долгостроев. Планируется, что в текущем году будут введены 28 объектов коммунальной формы собственности, по которым незначительно превышены нормативные сроки строительства.