5 июня в Бишкеке стартует масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум

Минск и Бишкек расширяют горизонты экономического партнерства. Уже 5 июня в столице Кыргызстана стартует масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум, который соберет представителей деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

Когда мы говорим о наших двусторонних отношениях, о нашей двусторонней повестке, конечно, политико-дипломатическое сотрудничество очень важно, но очень важно наполнять совместное взаимодействие практическими торгово-экономическими мерами. Поэтому для этих целей мы и проводим такие мероприятия. По сути, бизнес-форум – это же площадка для предпринимателей обеих стран. Кто-то ищет новые, так сказать, связи, новые контракты, новых партнеров. Кто-то старается уже расширить имеющееся присутствие на рынке той или иной страны.

Торгово-экономические связи лежат в основе партнерства наших государств. Беларусь поставляет в Кыргызстан нефтепродукты, сельскохозяйственную и автомобильную технику, древесину и продукты питания. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в 500 миллионов долларов. Развитие делового диалога также продолжится в середине июня на форуме «Беларусь – Центральная Азия», который примет Брест.