Лето в движении! Чем удивит проект «Спорт для всех» в 2026-м?

Ольга Бурлакова, ведущая: Специалисты Президентского спортивного клуба не боятся реализовывать самые смелые идеи и реализуют это всегда потрясающе. В прошлом году вам исполнилось 20 лет. Какими достижениями гордитесь?

Спорт – это здорово, а что может быть еще лучше? «Спорт для всех» – новый сезон активностей стартует в Минске. Накануне масштабного события к нам в студию пришел гость, который знает все о спорте и не только.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто работает с Президентским спортивным клубом и вдохновляет. А вдохновляют наши жители, которые не стесняются обращаться к Президентскому спортивному клубу. Те, кто боготворят спорт, акцентируют свое внимание на здоровом образе жизни, потому что многие инициативы Президентского спортивного клуба, которые в последующем воплощаются в жизнь, это как раз таки инициативы вот таких неравнодушных к развитию спорта. Развитие спорта – это основная уставная задача Президентского спортивного клуба.

Юрий Царев, ведущий:

«Спорт для всех» – это суперпроект. Очень любят его наши граждане, любят в нем участвовать, и каждый год он приносит новые сюрпризы. Это яркое мероприятие. Давайте на нем остановимся подробнее.

Павел Егоров:

В прошлом году мы вышли с инициативой в Минске провести городской проект «Спорт для всех». Задача его заключалась в том, что на пяти локациях мы организовывали бесплатные, профессиональные, с приглашением высококвалифицированных тренеров массовые тренировки по очень модным и трендовым направлениям, таким как йога, пилатес, стретчинг, джампинг, стик-рок, барре и многие-многие другие.

К этому году мы подошли с новыми идеями, с новыми стратегическими задачами. Первая из них была увеличить количество локаций, к выбору локаций подойти более серьезно, для того, чтобы они отвечали основным условиям – проходимость и доступность, чтобы большее количество желающих принять участие в бесплатных профессиональных тренировках могли с удобством добраться.