Премьер-министр Беларуси направился с официальным визитом в Кыргызстан

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с официальным визитом в Кыргызстан. Повестка обещает быть максимально насыщенной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент – на укрепление экономических связей и перезагрузку партнерства между странами. В Бишкеке запланированы встреча главы нашего правительства с президентом Кыргызстана. Прямо сейчас к работе готовится масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум, в открытии которого примут участие премьер-министры двух стран. Кроме того, наша делегация детально изучит опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов.