Прямой эфир

Премьер-министр Беларуси направился с официальным визитом в Кыргызстан

04 июня 2026 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с официальным визитом в Кыргызстан. Повестка обещает быть максимально насыщенной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси направился с официальным визитом в Кыргызстан-2

Главный акцент – на укрепление экономических связей и перезагрузку партнерства между странами. В Бишкеке запланированы встреча главы нашего правительства с президентом Кыргызстана. Прямо сейчас к работе готовится масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум, в открытии которого примут участие премьер-министры двух стран. Кроме того, наша делегация детально изучит опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов. 

5 июня в Бишкеке стартует масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум.

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

Другие новости рубрики

Все новости
Развитию белорусско-российского сотрудничества посвятят специальную панельную дискуссию на ПМЭФ
04 июня 2026 07:38

Развитию белорусско-российского сотрудничества посвятят специальную панельную дискуссию на ПМЭФ

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска
04 июня 2026 07:03

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска

В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей
04 июня 2026 06:56

В лагерях Минской области в летний период оздоровят почти 65 тысяч детей