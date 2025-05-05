Минск и Баку укрепляют традиционные отношения дружбы и всестороннего сотрудничества. Премьер-министр Беларуси направился с официальным визитом в Азербайджан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланирована встреча Александра Турчина с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с премьер-министром Али Асадовым один на один и в расширенном составе. Глава белорусского правительства также примет участие в Белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов. Деловые круги двух стран проведут переговоры, состоятся встречи представителей предприятий.

Форум предваряет крупнейшую специализированную выставку. InterFood Azerbaijan откроется 13 мая и объединит производителей продуктов питания и напитков, технологий и оборудования для производства продовольствия. За годы своего существования эта авторитетная площадка зарекомендовала себя как надежная платформа для ежегодных встреч экспертов, демонстрации оборудования, продуктов и услуг в пищевой промышленности. В рамках выставки состоится презентация экспозиции белорусских производителей.