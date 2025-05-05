Рыба по акции оказалась ненастоящей! В МВД рассказали о случаях мошенничества с морепродуктами

Рыба по акции оказалась ненастоящей. Сразу о нескольких случаях мошенничества рассказали в МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К правоохранителям обратились три жительницы Минска. Они хотели приобрести морепродукты через социальные сети по привлекательной цене.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Советского района Минска:

В первом случае минчанка покупала рыбу по просьбе своей сестры, которая болеет. Женщина изучила огромный ассортимент рыбы по выгодной акции и сделала заказ с доставкой на дом, а также внесла стопроцентную предоплату в размере 190 рублей. Во втором случае женщина заплатила 135 рублей за 5 килограммов рыбы, однако товар так и не получила.

Я листала Instagram, и у меня выскочила реклама. Я перешла к ним на страницу, посмотрела, что у них достаточно часто выставляются посты. У них очень много подписчиков, было порядка 18 тысяч подписчиков. Я прошла к ним в директ, написала сообщение, и меня сразу перекинул в Telegram для заказа. Там я написала о том, что хотела бы заказать по вашей последней рекламе рыбу. Они мне сбросили реквизиты и сказали, что у них есть доставка.