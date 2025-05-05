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Рыба по акции оказалась ненастоящей! В МВД рассказали о случаях мошенничества с морепродуктами

05 мая 2025 07:34
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Рыба по акции оказалась ненастоящей. Сразу о нескольких случаях мошенничества рассказали в МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К правоохранителям обратились три жительницы Минска. Они хотели приобрести морепродукты через социальные сети по привлекательной цене.

Рыба по акции оказалась ненастоящей! В МВД рассказали о случаях мошенничества с морепродуктами-2

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Советского района Минска:
В первом случае минчанка покупала рыбу по просьбе своей сестры, которая болеет. Женщина изучила огромный ассортимент рыбы по выгодной акции и сделала заказ с доставкой на дом, а также внесла стопроцентную предоплату в размере 190 рублей. Во втором случае женщина заплатила 135 рублей за 5 килограммов рыбы, однако товар так и не получила.

Рыба по акции оказалась ненастоящей! В МВД рассказали о случаях мошенничества с морепродуктами-4

Я листала Instagram, и у меня выскочила реклама. Я перешла к ним на страницу, посмотрела, что у них достаточно часто выставляются посты. У них очень много подписчиков, было порядка 18 тысяч подписчиков. Я прошла к ним в директ, написала сообщение, и меня сразу перекинул в Telegram для заказа. Там я написала о том, что хотела бы заказать по вашей последней рекламе рыбу. Они мне сбросили реквизиты и сказали, что у них есть доставка.

Рыба по акции оказалась ненастоящей! В МВД рассказали о случаях мошенничества с морепродуктами-6

В еще одном случае минчанка вскладчину с подругой заказала 10 килограммов морепродуктов по акции за 220 рублей. Женщину смутило требование о полной предоплате, поэтому она предложила внести только часть денег. Но когда продавец пригрозил вовсе отменить заказ, согласилась на его условия. Предсказуемо, позже вся переписка удалялась, а товар так и не был доставлен. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В МВД советуют не совершать покупки в соцсетях, если у вас требуют полную или частичную предоплату. Положительные отзывы могут подделать. Проверить репутацию продавца можно через поисковую строку любого браузера.

# Интернет-мошенничество # Мошенничество

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