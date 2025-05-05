Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником

Качественный анализ событий и точность оценок – День печати отмечается 5 мая в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников печати. Как подчеркнул Президент, это праздник профессионалов и настоящих патриотов, посвятивших себя журналистике и печатному делу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ежедневно держа руку на пульсе, вы демонстрируете силу и духовное богатство белорусского печатного слова, которое объективно, ответственно и неравнодушно отражает жизнь страны и мира во всем ее многообразии. Вы умеете находить важное в обыденном, рассказывать понятно о сложном, получать компетентное мнение и помогать в решении острых проблем, создавая правдивую летопись современной Беларуси», – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что отечественная печать и впредь будет успешно развиваться, радовать читателей и подписчиков новыми проектами, умной аналитикой и хлесткой публицистикой, оставаясь актуальной и востребованной. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и творческих успехов.