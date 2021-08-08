Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь, у стен белорусской брестской Цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался. Захватчики (а против Советского Союза воевала почти вся Европа) не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и победить. Так же сегодня нас не понимают потомки тех, кто в 1940-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им этого не дано понять. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее.