Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь, у стен белорусской брестской Цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался. Захватчики (а против Советского Союза воевала почти вся Европа) не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и победить. Так же сегодня нас не понимают потомки тех, кто в 1940-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им этого не дано понять. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Должны были экономически удушить еще в 2020 году. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь – фактически в ежедневном режиме решали вопросы, связанные с финансово-банковской системой страны, обеспечением ее устойчивости, недопущением девальвационных процессов, ведь тогда была предпринята масштабная, я ее назову диверсионной, информационная атака.
«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США. Подробнее здесь.