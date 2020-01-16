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Премьер Латвии подарил Александру Лукашенко именной хоккейный свитер

16 января 2020 16:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 января встречался с премьер-министром Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией»

Премьер Латвии подарил Александру Лукашенко именной хоккейный свитер -1

Расставались собеседники на дружеской ноте. В составе латвийской ледовой дружины прибыло – премьер-министр подарил Президенту именной хоккейный свитер. 

Премьер Латвии подарил Александру Лукашенко именной хоккейный свитер -4

# Беларусь-Латвия # общество # Александр Лукашенко # Кришьянис Кариньш # Фотофакт

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