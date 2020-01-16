Александр Лукашенко: «Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией»

Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кришьянис Кариньш в эти дни находится с визитом в Минске. От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

Глава государства отметил, что Беларусь и Латвию связывает общая история. Во времена Советского Союза были крепкие экономические связи, но после его распада многое было утеряно. Товарооборот за 2019 год составил 582 миллиона долларов. Цифры должны расти, уверены стороны. Усилить сотрудничество можно не только в торговле, но и по ряду других направлений. В целом, Президент заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией. В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от расширения этого сотрудничества мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси. Мы очень серьезно готовимся к моему визиту в Латвию. Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит сегодня в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу. Сергей Румас заявил о необходимости использовать транзитный потенциал Беларуси и Латвии