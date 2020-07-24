Предвыборная программа и женская логика. Мнение Григория Азарёнка о том, что готовит для страны дамское трио

Григорий Азаренок:

Женское трио продолжает колесить по стране. Бродячий цирк амазонок выступает в областных городах и в райцентрах. Места меняются, а программа выступлений остается неизменной. Один в один. Хоть бы новый абзац добавили. Но нет, упорно задвигают в массы свои тезисы.

Первое. Светлана Тихановская доказывает, что выборы нечестные. Но при этом собирается на них победить. Разведем руками и сошлемся на вечный вопрос женской логики.

Второе. Президентом она быть не хочет. Не ее это. Уборка, кастрюли, приправы – это да, близко душе. А управлять страной, быть Верховным главнокомандующим, вести международные переговоры – ну совсем не то. И что же нам предлагается? Новые выборы. Смотрим закон: подать в отставку Тихановская теоретически сможет только после инаугурации. Это несколько месяцев. Объявить новые выборы может только парламент. Нынешний состав Палаты представителей на подобные авантюры не согласится. Оснований распустить Палату представителей нет. Нам готовят жесткий конституционный кризис минимум на полгода, а то и больше. Кто все это время будет руководить государством? Светлана? В блоге муж? Подозреваемый Бабарико? Позняк из-за границы приедет? Престарелый Шушкевич? Что за это время произойдет с экономикой? Это при том, что объем полномочий Президента очень большой. И кто их возьмет на себя?

Третье. Нам обещают выпустить всех политических и экономических заключенных. Это, простите, кого? Ну, понятно, муж, Бабарико, а дальше? А заключенные по наркоторговле? Они тоже политические? А коррупционеры? Анархисты, извращенцы – всем тоже воля вольная? Видимо, да. Ждите факельных шествий.

Григорий Азаренок:

Вот такая страна для жизни? Но ведь вы в ней жить не собираетесь. У Тихановской дети в ЕС. Валерий Цепкало с чадами гастролирует по России. У Марии Колесниковой паспорт для постоянного проживания за рубежом. Взорвать страну, устроить здесь хаос и беспредел, опустить на дно, срубить бабла и сбежать – вот грациозный план бабьего бунта.

В истории был подобный эпизод. Вспомните период от февраля до октября 1917 года. Страной управлял безвольный «душка Керенский». За это время произошел развал армии в период войны, полный экономический коллапс, государство погрузилось в пучину междоусобных разборок и фактически развалилось. А «душка Керенский» произносил речи. Много. Красивые. О демократии, о свободе. Пока не сбежал в женском платье. А дальше – террор и гражданская война. Девушки, платья у вас уже есть. Бегите сейчас.