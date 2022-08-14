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В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022

14 августа 2022 11:25
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Новости Беларуси. В Бресте дан старт Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась торжественная церемония открытия.  

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022-1

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022-3

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022-5

Участники почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню.  

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022-8

Напомним, АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает участников трех конкурсов.  

В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022-11

«Полярная звезда» организован в Бресте, «Уверенный прием» – в Минске, «Стальная магистраль» – в Слуцке. В состязаниях участвуют команды из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и другие.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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