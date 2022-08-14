В Брестcкой крепости состоялась торжественная церемония открытия АрМИ-2022

Новости Беларуси. В Бресте дан старт Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась торжественная церемония открытия.

Участники почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню.

Напомним, АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает участников трех конкурсов.