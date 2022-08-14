«Безумно рада, что я именно сюда попала». В Академии МВД прошёл спортивный праздник для новобранцев

Новости Беларуси. Спортивный праздник для новобранцев прошел в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За две недели учебного сбора новички уже набрали необходимую физическую форму, познакомились друг с другом и прониклись командным духом. Конкурсная программа была насыщенной – от беговых и силовых эстафет до волейбола и перетягивания каната. Поддержать будущих стражей порядка на учебную площадку Академии МВД под Минском приехали их родные и близкие.

Валерия Петрухина, курсант Академии МВД Беларуси:

Я безумно рада, что я именно сюда попала, что я здесь учусь и являюсь курсантом Академии МВД. Я нашла прекрасных друзей. За меня сегодня болеют родители, которые приехали из Витебской области.

Наталья Воронко, мать курсанта Академии МВД Беларуси:

Впечатления самые праздничные, внутри все волнуется. Приехала поддержать своего сына. Он и так у меня серьезный, но стал еще более мужественным.

Алексей Башан, ВРИО начальника Академии МВД Беларуси:

Собрались 440 молодых людей и девчонок со всей страны. Они все разные, но их объединяет одно – желание служить в милиции, в правоохранительных органах. Первые две недели они провели вместе в непривычной для них обстановке. И мы все знаем, что такое понятие тимбилдинг. Он лучше всего осуществляется в спортивных мероприятиях. Когда каждый может себя проявить.