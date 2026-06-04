Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?

Ольга Бурлакова, ведущая: В этом году фестиваль сразу два праздника отмечает, два юбилея: 15-й по счету и 30 лет со дня основания. Может быть, начнем немножко с истории, как все начиналось и к чему сейчас пришел фестиваль?

Ольга Хачкова, директор Республиканского центра национальных культур:

История фестиваля началась в мае 1996 года, хотя до этого в октябре 1995 года было подписано постановление о том, что его решили проводить. Старт был дан в 1996 году. Изначально планировалось, что фестиваль будет кочующий, то есть сначала в Гродно, потом в других областных центрах, но к тому моменту уже, например, в Витебске был «Славянский базар», поэтому решили, что он все-таки останется в Гродно. В фестивале на тот момент участвовало 11 национальностей, это было важное событие как и для нашей страны, так и для тех людей, которые выбрали своим вторым домом нашу страну, нашу Беларусь. Сейчас у нас 42 национальности.

В этом году у нас самое главное пройдет наше традиционное шествие. Немножко поменяла свое местоположение главная сцена. Будет также очень много точечных небольших мероприятий, где будут участвовать все наши почетные гости, также могут присоединиться наши гости фестиваля.