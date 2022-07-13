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В Австрии из-за топливного кризиса нужно брать запасы из госрезервов

13 июля 2022 18:34
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Новости Австрии. Австрию захлестнул топливный кризис. В стране дефицит дизеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австрии из-за топливного кризиса нужно брать запасы из госрезервов-1

На этом фоне местные власти приняли решение задействовать госрезервы. Из них будет выделено 100 тысяч тонн топлива. По словам министра энергетики, такое решение просто необходимо для того, чтобы сохранить стабильность на топливном рынке страны. А приоритет будет отдаваться местным жителям. По данным местных СМИ, топливный кризис еще больше ухудшится к концу августа. В связи с этим правительство страны рассматривает различные меры. В том числе ограничение скорости на дорогах для экономии топлива.  

# Экономический кризис # общество # Леоноре Гевесслер # Новости Австралии # Фотофакт

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