Трогательное возвращение награды сквозь десятилетия. Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трогательное возвращение награды сквозь десятилетия. Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Награду во время весенне-полевых работ обнаружили хлеборобы одного из сельхозпредприятий. Орден с номером сохранился в хорошем состоянии, все же он отлит из чистого серебра. Находку сразу же передали в военный комиссариат. Две недели понадобилось сотрудникам, чтобы по архивам установить обладателя высокой награды.
Им оказался Адольф Матвейчик, разведчик 110-й стрелковой дивизии. Он прошел Великую Отечественную войну, а орденом Славы III степени был отмечен, когда в 1941-м смог выполнить задачу от командования: под огнем прорваться в тыл противника к окруженным нашим частям. Ветерана уже нет в живых, потому награду военный комиссар передал его дочери.
Софья Хвольницкая, дочь красноармейца А.И. Матвейчика:
Очень волнительно, переживала и вспомнила отца. Буду хранить эту реликвию и передавать.
Владимир Чайко, военный комиссар Щучинского района:
Мы не переписываем историю, мы ее чтим. И память о каждом человеке, воевавшем за свободу и независимость нашей страны, должна остаться в семьях.
В военкомате Щучинского района работа по поиску утраченных наград времен Великой Отечественной ведется постоянно по запросу родственников – медали терялись и на полях сражений, и при разных обстоятельствах уже мирной жизни. Сегодня потомки хотят восстановить историческую справедливость, чтобы передавать память о страшной войне и ее отважных героях в своих семьях из поколения в поколение.