Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца

Награду во время весенне-полевых работ обнаружили хлеборобы одного из сельхозпредприятий. Орден с номером сохранился в хорошем состоянии, все же он отлит из чистого серебра. Находку сразу же передали в военный комиссариат. Две недели понадобилось сотрудникам, чтобы по архивам установить обладателя высокой награды.

Им оказался Адольф Матвейчик, разведчик 110-й стрелковой дивизии. Он прошел Великую Отечественную войну, а орденом Славы III степени был отмечен, когда в 1941-м смог выполнить задачу от командования: под огнем прорваться в тыл противника к окруженным нашим частям. Ветерана уже нет в живых, потому награду военный комиссар передал его дочери.