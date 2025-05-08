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Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца

08 мая 2025 10:55
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Трогательное возвращение награды сквозь десятилетия. Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца-2

Награду во время весенне-полевых работ обнаружили хлеборобы одного из сельхозпредприятий. Орден с номером сохранился в хорошем состоянии, все же он отлит из чистого серебра. Находку сразу же передали в военный комиссариат. Две недели понадобилось сотрудникам, чтобы по архивам установить обладателя высокой награды. 

Им оказался Адольф Матвейчик, разведчик 110-й стрелковой дивизии. Он прошел Великую Отечественную войну, а орденом Славы III степени был отмечен, когда в 1941-м смог выполнить задачу от командования: под огнем прорваться в тыл противника к окруженным нашим частям. Ветерана уже нет в живых, потому награду военный комиссар передал его дочери. 

Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца-4

Софья Хвольницкая, дочь красноармейца А.И. Матвейчика:
Очень волнительно, переживала и вспомнила отца. Буду хранить эту реликвию и передавать. 

Найденный в земле Щучинского района орден Славы передали родственникам красноармейца-6

Владимир Чайко, военный комиссар Щучинского района:
Мы не переписываем историю, мы ее чтим. И память о каждом человеке, воевавшем за свободу и независимость нашей страны, должна остаться в семьях. 

В военкомате Щучинского района работа по поиску утраченных наград времен Великой Отечественной ведется постоянно по запросу родственников – медали терялись и на полях сражений, и при разных обстоятельствах уже мирной жизни. Сегодня потомки хотят восстановить историческую справедливость, чтобы передавать память о страшной войне и ее отважных героях в своих семьях из поколения в поколение.

# Великая Отечественная война

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