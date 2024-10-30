Представители профильных ведомств Беларуси и России обсудили Концепцию безопасности Союзного государства

Крепкий и геополитический союз Минска и Москвы – единственно верная стратегия в мире, который меняется буквально на глазах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще этот союз двух – наш коллективный «кулак» в эпоху мировой гибридной войны. Союзное государство остается гарантом стабильности. Но недружественные страны не оставляют попыток расшатать обстановку на внешнем контуре.

Такого уровня белорусско-российского партнерства не было за всю историю отношений. У Минска и Москвы полное взаимопонимание и в политике, и в экономике. Но в авангарде, учитывая внешнюю турбулентность, – военно-техническое сотрудничество. А потому имеет смысл задуматься о большей синхронизации военно-промышленного производства двух стран.

Игорь Коротченко, директор Каспийского института стратегических исследований, главный редактор журнала «Национальная оборона» (Россия):

В Беларуси есть прекрасные компетенции, они сохранены и приумножены за годы независимости. И Президент Беларуси, Александр Григорьевич Лукашенко, уделяет чрезвычайно важное внимание именно высокотехнологичному белорусскому оборонно-промышленному комплексу. Поэтому предложим ряд конкретных предложений для того, чтобы белорусский ВПК мог работать более эффективно и был востребован в системе российского гособоронзаказа, государственной программы вооружения, а это и рабочие места, и финансирование, и технологическое перевооружение. В 2024 году будет принята новая Концепция безопасности Союзного государства. В ней закрепят положение о том, что Беларусь и Россия будут противодействовать политике недружественных государств и объединений для достижения целей союза двух стран.