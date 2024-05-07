Представители НАН Беларуси возложили цветы к Обелиску на 9-м километре Московского шоссе в Уручье

Тысячи людей отдали свои жизни во имя мира на нашей земле и самое малое, что может сделать нынешнее поколение – установить имена каждого героя. И эта работа ведется в Беларуси. Собирать сведения о погибших Генеральной прокуратуре помогает Национальная академия наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, на Обелиске погибшим военнопленным и гражданским лицам на девятом километре Московского шоссе в Уручье увековечили имена нескольких десятков воинов. Ученые принимали непосредственное участие в сборе сведений о героях. Сегодня, 7 мая, сотрудники, руководство, молодые исследователи Национальной академии наук приехали к мемориалу, возведенному в память о 30 тысячах советских узников, партизан и мирных граждан, которые были расстреляны и замучены немецко-фашистскими захватчиками. К подножию памятника легли цветы.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Важно помнить, потому что в мире и вокруг нас происходит фальсификация, искажение исторической правды, реабилитируются преступники, замалчиваются победители, игнорируются. И поэтому надо говорить правду наши детям, молодежи, потомкам. Беларусь потерпела и пострадала больше, чем все возможные страны Европы и так далее, даже бывшие страны Советского Союза, участвовавшие в войне. Здесь был эпицентр основных военных действий.