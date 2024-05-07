Лукашенко: «Мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования». Детали внезапной проверки

В Беларуси началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, которое является элементом сдерживания. Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес.

На фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимают комплекс мер адекватного реагирования. Эта работа проводится в несколько этапов. Во время первого выводились усиленные танковый и механизированный батальоны на Ошмянском и Поставском направлениях. Отрабатывали вопросы недопущения проникновения на белорусскую территорию диверсионно-разведывательных групп и борьбы с ними, как и в целом поддержания порядка на приграничных территориях. Проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность механизированных и зенитно-ракетных бригад. На прошлой неделе прошла внезапная масштабная проверка военно-воздушных сил. Все это в разумной мере публично и в рамках нашей реакции на концентрацию сил в сопредельных странах. Сегодня мы приступили ко второму этапу совместно с нашими союзниками. Главнокомандующий озвучил замысел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящее время проводится ротация войск прикрытия на северо-западном направлении. Воинские части отдельной механизированной бригады, не называю ее число, имя фактическое, занимают новые районы оперативного предназначения. На смену им выдвигается усиленная батальонная тактическая группа из состава другой отдельной механизированной бригады. Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и отечественных зенитных войск «Полонез» будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь. Одновременно авиационно-воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 к действиям со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противник неприемлемого ущерба, о чем я говорил на Всебелорусском народном собрании.