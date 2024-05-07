Что посмотреть в Буйничах? Отправились на экскурсию в Могилёвский район

Национальный код! Следующая остановка – Буйничи. Добавим выходным этноспеций. Стилизованная деревня конца XIX – начала ХХ века подарит пряничную атмосферу и крафтовые сувениры, рассказали в программе «Путевка BY». Мельница, город мастеров, корчма! Дудутки по-могилевски, или белорусская сказка. Посреди деревянных избушек царит волшебство круглый год. Фотосессия в стиле «Павлинки» украсит ваши ленты.
Эти земли были подарены за службу российскому императору. История усадьбы Жуковских в Дашковке – подробности здесь.
Анжелика Захарина, мастер по мыловарению:
Здесь у нас усадьба помещика, там у нас мельница. Дальше – город мастеров. Вы можете увидеть, как мастера работают, что-то приобрести. Буйничи уникальны тем, что здесь несколько туристических локаций. У нас есть Буйничиское поле. Скоро у нас построят музей Великой Отечественной войны. Вот наш музей этнографии и быта и зоосад. У нас здесь роскошный дендрарий. Здесь огромное количество растений, которые собирались по всем миру. Канадский клен, черный орех. У нас даже сакура цветет!
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