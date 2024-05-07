Что посмотреть в Буйничах? Отправились на экскурсию в Могилёвский район

Анжелика Захарина, мастер по мыловарению:

Здесь у нас усадьба помещика, там у нас мельница. Дальше – город мастеров. Вы можете увидеть, как мастера работают, что-то приобрести. Буйничи уникальны тем, что здесь несколько туристических локаций. У нас есть Буйничиское поле. Скоро у нас построят музей Великой Отечественной войны. Вот наш музей этнографии и быта и зоосад. У нас здесь роскошный дендрарий. Здесь огромное количество растений, которые собирались по всем миру. Канадский клен, черный орех. У нас даже сакура цветет!

Подробности в видео.