О её целебных свойствах знали с XVI века. Почему стоит побывать на Полыковичской кринице?

Чтобы восполнить ресурсы, нужно побывать на Полыковичской кринице. О ее целебных свойствах знали с середины XVI века, рассказали в программе «Путевка BY». По одной из легенд, здесь заправлял славный пан Ладомирский. Люди трудились и горя не знали, но хозяин тяжело заболел. И когда все зерно было убрано, собрался умирать. Во сне ему явилась Параскева и повела, где живая вода, знак свыше дала. Пан сказал людям на том месте копать. И вот он, шанс спасения стал над землею проступать...

Алла Михасева, прихожанка: Наше поселение известно с 1571 года. Здесь было первое поселение на 200 метров ниже, называлась тогда Отмута. Еще 1,5 километра дальше, юго-восточнее была вообще деревенька и храм. По легендам, храм тот ушел под землю с людьми. Холмы эти тянутся очень далеко, источников било много.

Свято место пусто не бывает! В XIX веке началось паломничество. Граф Римский-Корсаков построил над чудо-источником каменный грот и поставил часовню в честь Святой Параскевы Пятницы – известной Покровительницы семьи и брака. Из Афона сюда привезли ее мощи. Существовал обычай: чтобы женщинам обрести счастье, нужно было прийти к Заступнице пешком и помолиться. Местные хозяйки собирали с криницы камушки и бросали в кувшины с молоком, чтобы коровки были продуктивными.

Эти земли были подарены за службу российскому императору. История усадьбы Жуковских в Дашковке – подробности здесь.

Алла Михасева:

В 1872 году построили первый храм Параскевушки на кринице, а потом основной храм, продолжалось архиерейское служение именно здесь возле этой криницы. Собиралось очень много священников – до 300. Были праздники 10, 11 и 12, в пятницу после Пасхи – десятухи назывались. С разных губерний на лошадиных повозках приезжало очень много людей. Старцы пели псалмы. Их за это одаривали и полотном льняным самотканым, баранками, которые обычно со Шклова привозили. Ремесленники продавали самодельные изделия. После этого служения окунались в воду, снимали с себя одежду. Считалось, что человек уже исцелился, а одежда еще с энергетикой плохой. Вода уплывала в Днепр, им туда подавали чистую или новую одежду переодеваться. Если бы это не была правда, то веками люди бы не приезжали и не исцелялись.