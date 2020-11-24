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Представители Минобразования и БПЦ обсудили духовно-нравственное воспитание молодёжи

24 ноября 2020 15:11
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Новости Беларуси. Духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи необходимо уделять больше внимания. Такое мнение высказали 24 ноября представители Белорусской православной церкви и Министерства образования на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны подготовили сразу несколько предложений, и сейчас возникла необходимость обсудить эти вопросы с сенаторами.

Представители Минобразования и БПЦ обсудили духовно-нравственное воспитание молодёжи-1

Ряд инициатив уже работают и показывают свою эффективность. Так, для школьников с первого по восьмой класс уже проводят факультативные курсы по основам православной культуры. Сейчас на экспертизе – программа для старшеклассников. Предполагается, что это будет факультатив по выбору. Есть предложения и по программе со студентами.

Представители Минобразования и БПЦ обсудили духовно-нравственное воспитание молодёжи-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы договорились, что продолжим такие регулярные встречи. Тем более, что владыка Вениамин раньше вел как раз вопросы образования в нашей епархии. Соответственно, договорились, что мы будем периодически обсуждать те вопросы взаимодействия и те инициативы, которые есть.

Представители Минобразования и БПЦ обсудили духовно-нравственное воспитание молодёжи-7

Результаты такой совместной работы можно будет оценить в ближайшее время.

# Православные в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Игорь Карпенко # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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