Представители Минобразования и БПЦ обсудили духовно-нравственное воспитание молодёжи

Новости Беларуси. Духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи необходимо уделять больше внимания. Такое мнение высказали 24 ноября представители Белорусской православной церкви и Министерства образования на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны подготовили сразу несколько предложений, и сейчас возникла необходимость обсудить эти вопросы с сенаторами.

Ряд инициатив уже работают и показывают свою эффективность. Так, для школьников с первого по восьмой класс уже проводят факультативные курсы по основам православной культуры. Сейчас на экспертизе – программа для старшеклассников. Предполагается, что это будет факультатив по выбору. Есть предложения и по программе со студентами.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы договорились, что продолжим такие регулярные встречи. Тем более, что владыка Вениамин раньше вел как раз вопросы образования в нашей епархии. Соответственно, договорились, что мы будем периодически обсуждать те вопросы взаимодействия и те инициативы, которые есть.