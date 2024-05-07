Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы

Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества. В эти дни делегация белорусской столицы находится с официальным визитом в КНР. Состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и мэра Народного правительства Пекина Инь Юна, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.