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Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы

07 мая 2024 17:39
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Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества. В эти дни делегация белорусской столицы находится с официальным визитом в КНР. Состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и мэра Народного правительства Пекина Инь Юна, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы-1

Подписанный документ охватывает направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, научно-технических инноваций, образования, спорта и туризма, а также культурного взаимодействия. Наша делегация также в рамках визита посетит центр «Умный город», инженерно-строительную корпорацию и центр обслуживания граждан по горячей линии.

# Беларусь-Китай # общество

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