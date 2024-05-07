Тематический стенд открыли на предприятии «Агат – электромеханический завод» ко Дню Победы

В канун Дня Победы в рамках историко-патриотического проекта «В строю всегда и в памяти навечно» на предприятии «Агат – электромеханический завод» открыли тематический стенд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, которые работали на этом производстве. Здесь размещены портреты 10 человек, усилия которых способствовали развитию предприятия. Мероприятие собрало множество гостей, среди которых представители Белорусского фонда мира Первомайского района, а также близкие родственники ветеранов – их сыновья и дочери. Они, как и их родители, работали на предприятии.

Виктор Сергиенко: На этом стенде представлен мой отец, это очень почетно и приятно, что завод помнит всех работников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Андрей Семенюга, заместитель директора по идеологической работе и кадрам предприятия «Агат – электромеханический завод»:

Помнить те моменты Великой Отечественной войны в целях сохранения исторической памяти, той правды о Великой Отечественной войне, которую мы никогда не должны забывать.

«Агат – электромеханический завод» открыт в 1952 году. Всего с момента основания предприятия на нем работали 173 ветерана Великой Отечественной войны.