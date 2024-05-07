К 9 Мая в Дзержинске откроют обновлённый сквер. Чем он уникален?

Подарком для жителей Дзержинска 9 Мая станет обновленный сквер. Здесь применили современный подход к благоустройству, учитывали и пожелания населения, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Подарком для жителей Дзержинска 9 Мая станет обновленный сквер. Здесь применили современный подход к благоустройству, учитывали и пожелания населения, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Сквер расположен в центре города. Уже установлены скамейки, фонари, урны, предусмотрены парковки для велосипедов. В центре объекта – площадка для игры в петанк. Здесь же разместились шахматные столы, лабиринт и полоса препятствий. Осталось лишь добавить подвесные качели-коконы.
Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
До проведения работ здесь была не совсем благоустроенная территория, имелись хаотические дорожки, поэтому было логически принято решения, что данную территорию необходимо благоустроить. Особенностью благоустройства является то, что концепция, заложенная в этот сквер, максимально удобная для жителей нашего города. Если мы посмотрим на этот сквер, увидим, что дорожки не просто имеют прямую форму, а повторяют тропинки, протоптанные самими людьми.
Везде предусмотрена безбарьерная среда: пониженные борты, тактильная плитка для незрячих и слабовидящих людей. Для общественной безопасности и поддержания порядка в сквере установлены камеры видеонаблюдения.