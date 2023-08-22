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Стала известна дата проведения первого заседания ВНС в обновлённом формате

22 августа 2023 11:13
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Новости Беларуси. Электоральные кампании 2024 и 2025 годов пройдут традиционно. Цифровые новации в избирательный процесс будут внедряться постепенно. Об этом 22 августа журналистам рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко, комментируя подготовку к проведению Единого дня голосования. Он пройдет 25 февраля 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна дата проведения первого заседания ВНС в обновлённом формате-1

Беларусь фактически вступила в активную фазу подготовки к этому политическому мероприятию. В рамках Единого дня голосования белорусы одновременно выберут депутатов Палаты представителей и местных Советов. Сегодня Центризбирком установит среднюю численность избирателей на один округ.

Стала известна дата проведения первого заседания ВНС в обновлённом формате-4

Продолжается также подготовка методических рекомендаций и постановлений, разъясняющих нормы законодательства. В разработке и вопрос создания постоянно действующего научно-экспертного совета. Он будет отвечать за анализ правоприменительной практики, выработку предложений по совершенствованию избирательного законодательства, мониторингу и применению опыта проведения выборов за рубежом.

Стала известна дата проведения первого заседания ВНС в обновлённом формате-7

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
До 1 октября Центральная избирательная комиссия должна будет сформировать избирательные округа в количестве 110. Соответственно, в соответствии с Конституцией мы избираем 110 депутатов Палаты представителей. И до 1 ноября территории должны будут сформировать округа по выборам депутатов местных Советов. И не позднее 23 ноября должен выйти указ главы государства, который назначит выборы в единый день голосования.

Главная задача – обеспечить электоральный суверенитет. Поставить заслон любому внешнему воздействию. В частности, запрещено финансирование из-за рубежа кандидатов в депутаты, политических партий. Сегодня же стала известна дата проведения первого заседания ВНС в обновленном формате. Оно пройдет не позднее 25 апреля 2024 года.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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