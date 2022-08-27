Представители КГК собрались на спартакиаду. Кто был не против пометать валенки, а кому пришлись по вкусу гири?

Новости Беларуси. Кто быстрее, ловче и выносливее, выясняют 27 августа сотрудники Комитета госконтроля. Представители ведомства со всей Беларуси собрались на традиционную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный праздник проходит в центре олимпийской подготовки «Стайки». Больше 250 участников сражаются в девяти дисциплинах. Кросс-биатлон, мини-футбол, настольный теннис, шашки, дартс, гиревой спорт. Любительский уровень не мешает выкладываться по полной. Тем более судьи профессиональные, в том числе и международной категории.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

Кто-то участвует в профессиональных соревнованиях, кто-то – в шуточных. Вы видите, многие приехали с семьями. Люди общаются, говорят о разных вопросах. В итоге это единение Комитета, мы стараемся эту традицию поддерживать каждый год.

Инна Чахова, заведующая группой отдела производства Комитета госконтроля Гомельской области:

Настроение позитивное, настрой тоже. Я всегда на соревнованиях участвовала и до этого занималась спортом, поэтому у меня всегда есть цель соревноваться, конкурировать и быть лучшей.

Сергей Нестеренко, начальник экспертно-правового управления Комитета госконтроля Минской области:

Наша работа требует выдержки и официоза, поэтому здесь всегда можно расслабиться, пообщаться, поделиться хорошими впечатлениями и лишний раз получить хороший заряд энергии и положительные впечатления.