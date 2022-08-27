Представители КГК собрались на спартакиаду. Кто был не против пометать валенки, а кому пришлись по вкусу гири?

Новости Беларуси. Кто быстрее, ловче и выносливее, выясняют 27 августа сотрудники Комитета госконтроля. Представители ведомства со всей Беларуси собрались на традиционную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто быстрее, ловче и выносливее, выясняют 27 августа сотрудники Комитета госконтроля. Представители ведомства со всей Беларуси собрались на традиционную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивный праздник проходит в центре олимпийской подготовки «Стайки». Больше 250 участников сражаются в девяти дисциплинах. Кросс-биатлон, мини-футбол, настольный теннис, шашки, дартс, гиревой спорт. Любительский уровень не мешает выкладываться по полной. Тем более судьи профессиональные, в том числе и международной категории.
Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Кто-то участвует в профессиональных соревнованиях, кто-то – в шуточных. Вы видите, многие приехали с семьями. Люди общаются, говорят о разных вопросах. В итоге это единение Комитета, мы стараемся эту традицию поддерживать каждый год.
Инна Чахова, заведующая группой отдела производства Комитета госконтроля Гомельской области:
Настроение позитивное, настрой тоже. Я всегда на соревнованиях участвовала и до этого занималась спортом, поэтому у меня всегда есть цель соревноваться, конкурировать и быть лучшей.
Сергей Нестеренко, начальник экспертно-правового управления Комитета госконтроля Минской области:
Наша работа требует выдержки и официоза, поэтому здесь всегда можно расслабиться, пообщаться, поделиться хорошими впечатлениями и лишний раз получить хороший заряд энергии и положительные впечатления.
Проявить себя смогли и болельщики. Для них организовали конкурсы по распиливанию бревна, метанию валенок и другие веселые активности. Вечером спортивный праздник подхватит творческий концерт. Каждая область подготовила свою программу.