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На границе с Польшей застряли больше тысячи машин. Не пропускают даже рейсовые автобусы

27 августа 2022 13:37
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По свидетельствам очевидцев, в пункте пропуска «Берестовица» выезда из Беларуси ожидают больше тысячи машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Польшей застряли больше тысячи машин. Не пропускают даже рейсовые автобусы-1

В течение пяти часов движения не было вообще. Не пропускали даже рейсовые автобусы. Жалуются и водители, и пассажиры. Они опаздывают на самолеты в аэропорт. В связи с этим польских пограничников попросили прояснить ситуацию, но в ответ лишь угрозы об остановке пропуска в целом.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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