На границе с Польшей застряли больше тысячи машин. Не пропускают даже рейсовые автобусы

По свидетельствам очевидцев, в пункте пропуска «Берестовица» выезда из Беларуси ожидают больше тысячи машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение пяти часов движения не было вообще. Не пропускали даже рейсовые автобусы. Жалуются и водители, и пассажиры. Они опаздывают на самолеты в аэропорт. В связи с этим польских пограничников попросили прояснить ситуацию, но в ответ лишь угрозы об остановке пропуска в целом.