«Мы все в коллективе разные». Как собрать вместе полдюжины поющих девушек? Интервью с группой «Статус»

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с белорусской вокальной группой «Статус». Как часто вы собираетесь вместе в такой непринужденной атмосфере? «Группе уже более четырех лет»

Валерия Жук, участница группы «Статус»:

Мы только освободились с репетиции, зашли немножечко посидеть, поболтать, попить чаю. Нашей группе уже более четырех лет. Диана – старожил нашего коллектива, она нам передает весь опыт, материал и делится всем тем, что происходило раньше в нашей группе. Она вам может рассказать немножечко побольше. Стюша Тайм:

Диана, расскажи, как возникла идея создания группы «Статус», почему такое название?

Диана Божко, участница группы «Статус»:

Коллективу уже более четырех лет. Идея его создания пришла нашему руководителю. Это Евгений Курчич, преподаватель кафедры искусства эстрады университета культуры и искусств, а также артист, композитор и наш наставник в этом деле. На тот момент это был мой педагог по вокалу. Поэтому у него родилась такая замечательная идея создать коллектив из нескольких красивых поющих девушек. «Мы всегда находим компромисс». Как не обращать внимание на обиды? Стюша Тайм:

Расскажите о себе. Есть ли споры, обиды, зависть? Женский коллектив все-таки.

Елена Кузнецова, участница группы «Статус»:

Мы все в коллективе разные, все характерные, все темпераментные. Как и в любом союзе, у нас тоже есть конфликты, есть обиды, какие-то недопонимания, но, как говорится, в любом споре рождается истина, и мы тоже рождаем ее вместе, эту истину. Мы всегда находим компромисс, всегда ищем пути примирения, никогда не держим обиду друг на друга. Стюша Тайм:

Расскажите про участие в концертах, фестивалях, мероприятиях. Я знаю, вы много ездите по нашей стране. «Мы получаем необыкновенный опыт». Где уже успели побывать?

Ксения Василевская, участница группы «Статус»:

Я относительно недавно являюсь участницей данной вокальной группы, и для меня огромная честь посещать такие потрясающие фестивали, концерты нашей огромной страны, потому что это непередаваемые эмоции. Мы получаем необыкновенный опыт, который нам пригодится в дальнейшей нашей концертной деятельности.

Алина Серова, участница группы «Статус»:

Я в коллективе совсем недавно, четыре месяца всего. Я следила за девчонками в социальных сетях, мечтала попасть в эту группу. И вот наконец моя мечта осуществилась. Я уже за этот короткий промежуток времени побывала на «Славянском базаре в Витебске», мы ездили в Гродно на фестиваль национальных культур.