«Мы все в коллективе разные». Как собрать вместе полдюжины поющих девушек? Интервью с группой «Статус»

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с белорусской вокальной группой «Статус». Как часто вы собираетесь вместе в такой непринужденной атмосфере?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с белорусской вокальной группой «Статус». Как часто вы собираетесь вместе в такой непринужденной атмосфере?
Валерия Жук, участница группы «Статус»:
Мы только освободились с репетиции, зашли немножечко посидеть, поболтать, попить чаю. Нашей группе уже более четырех лет. Диана – старожил нашего коллектива, она нам передает весь опыт, материал и делится всем тем, что происходило раньше в нашей группе. Она вам может рассказать немножечко побольше.
Стюша Тайм:
Диана, расскажи, как возникла идея создания группы «Статус», почему такое название?
Диана Божко, участница группы «Статус»:
Коллективу уже более четырех лет. Идея его создания пришла нашему руководителю. Это Евгений Курчич, преподаватель кафедры искусства эстрады университета культуры и искусств, а также артист, композитор и наш наставник в этом деле. На тот момент это был мой педагог по вокалу. Поэтому у него родилась такая замечательная идея создать коллектив из нескольких красивых поющих девушек.
Стюша Тайм:
Расскажите о себе. Есть ли споры, обиды, зависть? Женский коллектив все-таки.
Елена Кузнецова, участница группы «Статус»:
Мы все в коллективе разные, все характерные, все темпераментные. Как и в любом союзе, у нас тоже есть конфликты, есть обиды, какие-то недопонимания, но, как говорится, в любом споре рождается истина, и мы тоже рождаем ее вместе, эту истину. Мы всегда находим компромисс, всегда ищем пути примирения, никогда не держим обиду друг на друга.
Стюша Тайм:
Расскажите про участие в концертах, фестивалях, мероприятиях. Я знаю, вы много ездите по нашей стране.
Ксения Василевская, участница группы «Статус»:
Я относительно недавно являюсь участницей данной вокальной группы, и для меня огромная честь посещать такие потрясающие фестивали, концерты нашей огромной страны, потому что это непередаваемые эмоции. Мы получаем необыкновенный опыт, который нам пригодится в дальнейшей нашей концертной деятельности.
Алина Серова, участница группы «Статус»:
Я в коллективе совсем недавно, четыре месяца всего. Я следила за девчонками в социальных сетях, мечтала попасть в эту группу. И вот наконец моя мечта осуществилась. Я уже за этот короткий промежуток времени побывала на «Славянском базаре в Витебске», мы ездили в Гродно на фестиваль национальных культур.
Ангелина Григорович, участница группы «Статус»:
Мы хотим продолжать нашу концертную деятельность, дарить зрителю и нашей аудитории приятные моменты, прекрасные эмоции, ведь мы очень любим свою страну и хотим представлять ее только в новом свете.
Стюша Тайм:
Будем ждать новых песен. Чтобы вы хотели пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Елена Кузнецова:
Любви, мира, улыбок, света и, конечно, вдохновения, а мы в свою очередь надеемся, что это вдохновение сможем подарить через свое творчество.