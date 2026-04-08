В Беларуси 9 апреля стартует регистрация абитуриентов для участия в ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование уже завтра начнется в Беларуси. Продлится этот этап вступительной кампании по 22 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускникам необходимо окончательно определиться с перечнем предметов, необходимых для поступления на выбранные ими специальности.

Зарегистрироваться для прохождения тестирования можно двумя способами: путем оформления заявки на сайте РИКЗ или в пункте проведения ЦТ. В перечне пунктов регистрации и проведения централизованного тестирования по-прежнему 32 вуза и восемь колледжей.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

Особой популярностью пользуется именно электронная регистрация. Она состоит из трех этапов. Когда проходит электронная регистрация, регистрируются через личный кабинет, указываются соответствующие предметы, после этого необходимо внести соответствующую оплату и в обязательном порядке забрать пропуск в пункте проведения централизованной тестирования.

Я бы очень хотел обратить внимание на то, что именно процесс регистрации заканчивается, когда пропуск будет уже у абитуриента. Тогда мы будем говорить про то, что регистрация закончена. Именно пропуск и паспорт являются основанием для того, чтобы абитуриента допустили в пункт проведения в день проведения экзамена.

Отметим, что уже завершилась регистрация на централизованный экзамен. Сдавать его планируют около 60 тысяч человек. Самым популярным предметом, по которому будущие студенты будут проверять свои знания, по-прежнему остается русский язык. Его выбрали почти 49 тысяч участников. Тестирование в 2026 году пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом – 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.