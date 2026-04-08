Безопасность в сети – в Беларуси выстраивают стратегию защиты подростков от цифровых угроз

Государство, медиасообщество и семья объединяют усилия в рамках единой стратегии, призванной не просто ограничить доступ к нежелательному контенту, но и сформировать у молодежи внутренний «иммунитет» к манипуляциям.

Создаются специализированные платформы, где молодежь может анонимно получить квалифицированную помощь. В учреждениях образования факультативы по медиаграмотности уже посещают как дети, так и родители. Службы психологической помощи используют новые форматы работы. Мониторинг социальных сетей позволяет выявлять маркеры кризисных состояний на ранних стадиях.

Елена Симакова, заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы Главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Вопросы информационной безопасности включены в учебный процесс. Это уже сделано, начиная с 2024 года. В 2025-26 учебном году уже использовались обновленные программы на всех уровнях образования общего среднего, среднего специального, профессионально-технического и высшего. То есть в ряд специальностей, предметов были включены эти вопросы, связанные с информационной безопасностью. Кроме того, разработаны факультативные занятия, которые по заявлению родителей дети могут посещать для того, чтобы владеть этими навыками. Это что касается именно образовательной части.

Если говорить о воспитании, то, безусловно, в неурочное время проводится ряд мероприятий для детей, для родителей, для педагогов для того, чтобы мы все вместе могли безопасность информационную наших детей обеспечить.

Современные подростки проводят в сети до 8-10 часов в сутки. В цифровом пространстве они нередко сталкиваются с буллингом, романтизацией саморазрушения и подменой ценностей.