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Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения

14 июня 2024 17:12
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Необычная акция прошла сегодня на Минском тракторном заводе. Представители Федерации профсоюзов собрали собственный трактор. Мероприятие приурочили к 120-летию профсоюзного движения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения-1

На корпус трактора нанесли специальную юбилейную надпись. К 3 июля его выкупят и передадут Лепельскому аграрно-техническому колледжу. На протяжение многих лет он готовит кадры для сельского хозяйства, в том числе трактористов-машинистов. Новая техника поможет молодым специалистам отрабатывать навыки на практике, а значит, и быстрее осваиваться в профессии.

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Было интересно познакомиться с руководством самих цехов. Люди, специалисты являются патриотами своего предприятия, своей страны. С большим удовольствием работают над тем, чтобы совершенствовать технику, двигаться вперед, производить ее уникальной, качественной, красивой, удобной в первую очередь для того работника, который будет управлять.

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения-7

В честь 120-летнего юбилея Минскому тракторному заводу передали специально выпущенную памятную медаль. Она останется в профсоюзной первичке флагмана, которая сегодня объединяет около 16 тысяч человек. В целом в стране в рядах Федерации профсоюзов Беларуси более 4 миллионов участников.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юрий Сенько

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