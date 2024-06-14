Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения

Необычная акция прошла сегодня на Минском тракторном заводе. Представители Федерации профсоюзов собрали собственный трактор. Мероприятие приурочили к 120-летию профсоюзного движения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На корпус трактора нанесли специальную юбилейную надпись. К 3 июля его выкупят и передадут Лепельскому аграрно-техническому колледжу. На протяжение многих лет он готовит кадры для сельского хозяйства, в том числе трактористов-машинистов. Новая техника поможет молодым специалистам отрабатывать навыки на практике, а значит, и быстрее осваиваться в профессии.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Было интересно познакомиться с руководством самих цехов. Люди, специалисты являются патриотами своего предприятия, своей страны. С большим удовольствием работают над тем, чтобы совершенствовать технику, двигаться вперед, производить ее уникальной, качественной, красивой, удобной в первую очередь для того работника, который будет управлять.