Лукашенко о коррупции и работе КГК и МВД: «У меня закон один – факты на стол!»

Эффективная работа экономики в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Еще раз. Три миллиона долларов – если вам тяжело представить масштаб этой суммы, то просто знайте, что стоимость строительства, например, новой клинической больницы в Гродно – это 167 миллионов рублей или чуть больше полусотни миллионов долларов. И, субъективно, узнав, что те, кому ты доверяешь, а раз глава государства назначает людей на должности, значит это так, вытворяют, пользуясь служебным положением и кредитом доверия, еще и не на такого коня можно сесть. Поэтому дальнейший тон разговора Александра Лукашенко с должностными лицами объяснять не стоит.