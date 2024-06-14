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Лукашенко о коррупции и работе КГК и МВД: «У меня закон один – факты на стол!»

14 июня 2024 17:08
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Эффективная работа экономики в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко рассказал о факте коррупции на БЖД: не берите чужое – тайной в Беларуси это не будет! Подробности.

Еще раз. Три миллиона долларов – если вам тяжело представить масштаб этой суммы, то просто знайте, что стоимость строительства, например, новой клинической больницы в Гродно – это 167 миллионов рублей или чуть больше полусотни миллионов долларов. И, субъективно, узнав, что те, кому ты доверяешь, а раз глава государства назначает людей на должности, значит это так, вытворяют, пользуясь служебным положением и кредитом доверия, еще и не на такого коня можно сесть. Поэтому дальнейший тон разговора Александра Лукашенко с должностными лицами объяснять не стоит.

Лукашенко о коррупции и работе КГК и МВД: «У меня закон один – факты на стол!»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вы потом будете обижаться, что прихватили ни за что. Еще раз повторяю: ни одного человека правоохранительные органы и контролирующие – Комитет госконтроля – никогда не задержали и не положили на него глаз, если нет конкретных фактов. А все люди включены в кадровый реестр Президента. Это значит, что прежде, чем сделать в их направлении шаг, мне на стол документы. Я принимаю решение. То есть определенная у вас индульгенция, в том числе и у сидящих здесь. У меня закон один давным-давно – факты на стол. И вот они приносят эти факты.

Лукашенко о коррупции в правительстве: вы выбрали этот путь, шаг влево, шаг вправо – к стенке поставим! Подробности.

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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