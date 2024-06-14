Украл более 3 млн долларов! В Беларуси задержали управленца БелЖД – подробности резонансного дела

Стали известны подробности одного из примеров злоупотребления служебным положением, которые 14 июня на совещании приводил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках резонансного коррупционного дела задержан один из руководителей Белорусской железной дороги. Речь идет о систематических взятках на сумму более 300 тысяч долларов США. Подробности в нашем репортаже.

Приехали! Поезд дальше не идет. На этих кадрах оперативной съемки сотрудники ГУБОПиКа задерживают с поличным одного из топ-менеджеров Белорусской железной дороги. На руках ни много ни мало 300 тысяч долларов США.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Выявлены факты системного взятничества одним из руководителей Белорусской железной дороги при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок. В частности, зафиксированы коррупционные взаимоотношения должностного листа с представителями одной из крупных белорусских коммерческих компаний, обеспечивающих перевозки грузов по территории республики ближнего и дальнего зарубежья.

Снимаем ширму. Задержанный Петр Дулуб – уже бывший первый заместитель начальника БелЖД. Молодой управленец, всего лишь 46 лет. За плечами профильный институт в Гомеле, Академия управления в Минске. На железной дороге он и начал свою трудовую деятельность и буквально сразу стал ее передовиком. Таких еще принято называть «подающие надежды руководители», он и руководил, правда, коррупционными схемами.

Оперативник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Он был на столько закрытый человек, что даже близкие члены его семьи не имели представления о размерах доходов, которые он заполучил преступным путем. Скрытность – пожалуй, главная черта задержанного руководителя БелЖД. На протяжении последних пяти лет он шифровался, как в лучших голливудских боевиках. Не раз менял маршруты, выключал телефоны, возвращался, чтобы перепроверить. В надежде избежать прослушки встречался исключительно в многолюдных местах и даже дома с собственной женой разговаривал шепотом.

Оперативник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Он является профессиональным коррупционером. Это человек без каких-либо интересов. Человек без каких-либо желаний. Вся его деятельность заключалась только в обогащении и сокрытии доходов.

На первый взгляд и не скажешь, что это хоромы бывалого коррупционера. Но оказавшись внутри, а точнее в полу и стенах дома Дулуба, опытные оперативники ГУБОПиКа буквально лишились дара речи. Свыше 3 миллионов долларов США – это крупнейшая взятка в истории Беларуси.

Анжелика Сафонова, психолог:

Параноидные личности могут даже склоняться к созданию конспиративных теорий или чрезмерному контролю за окружающими. Это люди, которые никому не доверяют. Есть и такие редкие удивительные случаи, когда высокопоставленные личности были пойманы на воровстве, но примечательно то, что вели они очень скромный образ жизни, не выдавали себя никак, в надежде отложить жизнь на потом. В страхе быть пойманными они не жили вовсе, а лишь маниакально собирали ворованное.