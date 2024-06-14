Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области

Когда энергия в нужное русло. Трудовой семестр только отмерил свои дни, а в Могилевской области рабочее настроение уже охватило 2 тысячи молодых людей, которые трудятся в 80 студотрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего провести лето с пользой, поработать и заработать желание изъявили 6,5 тысячи человек. Студенты заняты на самых разных объектах региона: от сельскохозяйственных полей до морских берегов Краснодарского края России. Подробности в нашем следующем материале.

Тихий час только у детей. Для вожатых это плюс два часа творческой работы. Яркие стенгазеты, танцы, песни и череда нескончаемых конкурсов. Ради побед своего отряда вожатая Ульяна Волокова готова не спать ночами – придумывать танцы, сочинять речевки, мастерить декорации. В биографии студентки Могилевского университета имени Кулешова это уже второй трудовой сезон в педагогическом отряде. В прошлом году будущий юрист решила попробовать свои силы на новом поприще и отправилась работать вожатой в детский оздоровительный лагерь «Чайка». За две смены так прикипела душой к этому месту, что в этом сезоне досрочно сдала сессию и, как говорит молодежь, «застолбила» сразу пять смен подряд. Со своими тинейджерами на одной волне. Подобрать ключик к каждому – еще тот педагогический квест. Индикатор комфорта – доверие.

Ульяна Воронкова, студентка Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Если они тебе доверяют, могут рассказать свои личные тайны, уважают тебя, возможно, помогают как-то – это для меня признак, что ребенку здесь комфортно.

Такая насыщенная жизнь Ульяне по душе. К тому же на том, что так нравится делать, можно еще и заработать.