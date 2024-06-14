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Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области

14 июня 2024 17:10
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Когда энергия в нужное русло. Трудовой семестр только отмерил свои дни, а в Могилевской области рабочее настроение уже охватило 2 тысячи молодых людей, которые трудятся в 80 студотрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего провести лето с пользой, поработать и заработать желание изъявили 6,5 тысячи человек. Студенты заняты на самых разных объектах региона: от сельскохозяйственных полей до морских берегов Краснодарского края России.

Подробности в нашем следующем материале.

Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области-1

Тихий час только у детей. Для вожатых это плюс два часа творческой работы.

Яркие стенгазеты, танцы, песни и череда нескончаемых конкурсов. Ради побед своего отряда вожатая Ульяна Волокова готова не спать ночами – придумывать танцы, сочинять речевки, мастерить декорации. В биографии студентки Могилевского университета имени Кулешова это уже второй трудовой сезон в педагогическом отряде. В прошлом году будущий юрист решила попробовать свои силы на новом поприще и отправилась работать вожатой в детский оздоровительный лагерь «Чайка». За две смены так прикипела душой к этому месту, что в этом сезоне досрочно сдала сессию и, как говорит молодежь, «застолбила» сразу пять смен подряд. Со своими тинейджерами на одной волне. Подобрать ключик к каждому – еще тот педагогический квест. Индикатор комфорта – доверие.

Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области-4

Ульяна Воронкова, студентка Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Если они тебе доверяют, могут рассказать свои личные тайны, уважают тебя, возможно, помогают как-то – это для меня признак, что ребенку здесь комфортно.

Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области-7

Такая насыщенная жизнь Ульяне по душе. К тому же на том, что так нравится делать, можно еще и заработать.

Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области-10

В оздоровительном лагере «Чайка» параллельно работают два студенческих отряда. Помимо педагогического, на кухне трудятся учащиеся Могилевского технологического колледжа. Сервисный отряд – это 12 человек на подхвате у поваров. Там, где за раз нужно накормить 320 детей, лишних рук не бывает. За смену в меню лагеря – больше 100 блюд.

Подробности в видеосюжете.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Мычка

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