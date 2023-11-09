Представители Беларуси и Монголии высадили аллею дружбы в честь 30-летие сотрудничества стран

Новости Беларуси. Аллею дружбы Беларуси и Монголии высадили в столичном парке имени Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Символично, что она появилась в Минске в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Заложить зеленый символ двустороннего плодотворного взаимодействия пришли городские власти, посол Монголии, представители МИДа и других министерств. Пригласили и студентов, которые приехали из Монголии учиться в Беларуси. Образовательное направление – одно из многих, которые связывают наши страны. И Минск заинтересован укреплять связи.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: Рады видеть в гостях у нас дружественную нам страну, Монголию. И дети, которые здесь живут, люди будут приходить в этот парк, всегда будут обращать внимание на эту аллею. Прочитав на памятной доске, в знак чего она выращена, посажена. Я уверена, что будут всегда с теплотой вспоминать и говорить о том, что мы дружим и развиваемся вместе с Монголией и Республикой Беларусь.

Батсух Баярсайхан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси: Наши отношения, Монголия-Беларусь, это не только 30-летие, это все дальше. На следующей неделе мы открываем Welcome to Mongolia – это выставка. Планируем. Еще мы проводим конференции.

Только что мы приехали на это мероприятие, нам очень понравилось. Погода очень хорошая, мне все понравилось. Я сейчас живу в Беларуси пятый год. Мне очень нравится, люди очень добрые и город чистый.

Такой же символ дружбы есть и в Монголии. В 2022 году в Национальном парке в Улан-Баторе высадили деревья и кустарники в знак добрых отношений двух государств.