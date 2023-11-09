Первый урожай огурцов из белорусских теплиц получат уже к концу ноября

Новости Беларуси. Первый урожай огурцов в тепличных хозяйствах Беларуси получат как никогда рано: к концу нынешнего месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При недостатке солнца и сокращении протяженности светового дня растения тянутся вверх благодаря искусственному освещению. Технология затратная, но хозяйствам пообещали льготные тарифы на электричество. Таким образом, выращивание урожая станет дешевле, как и конечный продукт для покупателей. С ноября по февраль в стране планируется вырастить 9 900 тонн огурцов. Объем внутреннего рынка в месяц оценивается в 2 200 тонн.