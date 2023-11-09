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Через белорусскую границу пытались провезти лекарства по сильно заниженной стоимости

09 ноября 2023 13:49
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Брестские таможенники пресекли ввоз лекарств по заниженной в 1,5 раза стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через белорусскую границу пытались провезти лекарства по сильно заниженной стоимости-1

В пункте пропуска «Козловичи» подозрение вызвали фуры, следовавшие из Франции в Россию. В них перевозили груз на общую сумму около 4 миллионов рублей. В сопроводительных документах фигурировали совсем другие цифры.

Через белорусскую границу пытались провезти лекарства по сильно заниженной стоимости-4

Илья Енбулаев, старший инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:
После проверочных мероприятий определена фактическая стоимость перемещаемого товара. В каждом из случаев она оказалась в полтора раза выше заявленной. Такое занижение позволило бы сэкономить на таможенных платежах в общей сумме более 240 тысяч рублей.

По данным фактам Брестская таможня начала административные процессы. Перевозчику грозит штраф в размере до 30 % от стоимости лекарств.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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