Через белорусскую границу пытались провезти лекарства по сильно заниженной стоимости

Брестские таможенники пресекли ввоз лекарств по заниженной в 1,5 раза стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Козловичи» подозрение вызвали фуры, следовавшие из Франции в Россию. В них перевозили груз на общую сумму около 4 миллионов рублей. В сопроводительных документах фигурировали совсем другие цифры.

Илья Енбулаев, старший инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:

После проверочных мероприятий определена фактическая стоимость перемещаемого товара. В каждом из случаев она оказалась в полтора раза выше заявленной. Такое занижение позволило бы сэкономить на таможенных платежах в общей сумме более 240 тысяч рублей.

По данным фактам Брестская таможня начала административные процессы. Перевозчику грозит штраф в размере до 30 % от стоимости лекарств.