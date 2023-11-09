Белорусы смогут погасить имущественный налог единым платежом в 2024-м

Новости Беларуси. Порядка 70 % имущественных налогов уплатили белорусы. Крайний срок для тех, кто еще не успел это сделать, – 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году физлица доплачивают налог на недвижимость и землю и полностью закрывают транспортный налог за 2022-й. Всего это касается 3,5 миллиона жителей Беларуси. К слову, оплату налогов в долгий ящик многие не откладывают – например, начисления за недвижимость погасили порядка 90 % плательщиков.