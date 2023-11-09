Белорусы смогут погасить имущественный налог единым платежом в 2024-м
Новости Беларуси. Порядка 70 % имущественных налогов уплатили белорусы. Крайний срок для тех, кто еще не успел это сделать, – 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году физлица доплачивают налог на недвижимость и землю и полностью закрывают транспортный налог за 2022-й. Всего это касается 3,5 миллиона жителей Беларуси. К слову, оплату налогов в долгий ящик многие не откладывают – например, начисления за недвижимость погасили порядка 90 % плательщиков.
Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Беларуси:
В целях уплаты налога каждому физическому лицу направлено извещение на уплату налога. В извещении содержится подробная информация обо всех объектах налогообложения, о порядке и способах уплаты. В том числе приведены QR-коды для быстрой уплаты через дерево ЕРИП, а также код платежа в ЕРИП. С прошлого года все объекты недвижимости собраны в одно единое извещение. Так, если раньше физическое лицо владело объектами недвижимости на территории разных регионов нашей республики, то он действительно получал несколько извещений с каждого налогового органа. С прошлого года все объекты сводятся в одно извещение, что очень удобно для гражданина. Поскольку, разово получив извещение, он сможет спланировать свой бюджет и спланировать, когда ему произвести уплату налогов.
Кроме того, в ближайшей перспективе у белорусов появится возможность погасить все имущественные налоги единым платежом, вне зависимости от вида и места нахождения капитала. Новации содержаться в проекте Налогового кодекса на 2024 год. Момент, скорее, технический и на суммах не отразится, зато платить будет гораздо удобнее.