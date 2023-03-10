Представители АПК, образования и культуры. В Дзержинске обсудили программу будущей партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. В центральном регионе проходит обсуждение программы будущей партии «Белая Русь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это касается всех значимых социальных групп. Задействованы молодежь, эксперты, ветераны, трудовые коллективы. Тем самым обсуждение носит разносторонний и многомерный характер. Людей на местах интересуют цели и задачи будущей партии. От Дзержинского района на съезд отправятся 7 делегатов. Это представители разных сфер деятельности: АПК, образование, культура.

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:

Мое предложение именно в этот раздел, что мы должны все-таки учесть и развитие пожилых граждан. И сейчас существует национальная стратегия «Активное долголетие-2030», которая направлена на поддержку пожилого населения и передачу их опыта молодому поколению.

Раиса Смеян, председатель Дзержинской районной организации РОО «Белая Русь»:

Политическая партия – это совершенно другого рода политический институт, который позволит, наверное, более открыто говорить от имени гражданского общества Республики Беларусь. Новая партия объединит представителей всех сфер. Минскую область на съезде представят 132 человека. Напомним, он состоится 18 марта.