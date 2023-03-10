Вместе и на соревнования, и на экскурсии. Как сотрудничают военно-патриотические клубы Червенского и Несвижского районов?

Новости Беларуси. Червенский и Несвижский районы налаживают тесное сотрудничество по военно-патриотическому воспитанию школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Червенский и Несвижский районы налаживают тесное сотрудничество по военно-патриотическому воспитанию школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Задача – обмен опытом. Воспитанники из червенского клуба «Дозор» вместе с участниками несвижского клуба «Рысь» теперь проводят совместные встречи, спортивные соревнования, ездят на экскурсии. А в ресурсном центре при третьей школе Червеня проходят обучающие занятия.
Здесь школьникам рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Ребята осваивают приемы самообороны. Также в программе строевая, физическая подготовка. Одно из главных направлений военно-патриотического воспитания – профориентация школьников.
Виктор Казаченок, руководитель Червенского районного военно-патриотического клуба «Дозор»:
Наш клуб является клубом, который непосредственно связан с пограничными войсками. То есть взаимодействуем с войсковой частью 2007 – это техническая поддержка связи погранвойск. Конечно, и с пограничным институтом. У нас из клуба практически все желают поступать в войсковые училища. Или в погранинститут, или в Академию Вооруженных Сил.
Илья Криворот, командир Червенского районного военно-патриотического клуба «Дозор»:
Я как человек, который очень любит спорт, хочу, чтобы как я, как мои дозорцы были очень хорошо физически развиты. Чтобы им было, во-первых, поступить легче в какие-то гражданские вузы.
Александра Ильмовская, воспитанница Червенского районного военно-патриотического клуба «Дозор»:
Я хочу поступить в Институт пограничной службы. Я понимаю, что мне нужна физическая подготовка, мне нужна строевая подготовка, огневая подготовка. Я стараюсь это прорабатывать на наших тренировках. И думаю, что у меня хорошо получается.
Червенский военно-патриотический клуб «Дозор» пограничной направленности. В нем занимаются 16 школьников. Сейчас ребята готовятся к межрайонному слету юных патриотов, который пройдет в мае.
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