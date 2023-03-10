«Это тяжелейший труд и учёба». Сразу ли виден будущий управленец?

Наука управления или как почувствовать себя руководителем в начале карьеры. Как стать успешным человеком и попасть в золотой кадровый резерв? В Минске продолжается проект «Формула управления столицей», сообщили в программе «Большой город». Амбиции растут, уровень повышается, возможности участников достигают небывалого размаха. Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома. Екатерина Забенько, СТВ:

Ольга Николаевна, вы говорили о том, что проект «Формула управления столицей» идеально вписывается в Год мира и созидания. Чем они перекликаются?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Год мира и созидания – почему созидать, это фактически строить. Вот мы сегодня строим то самое новое будущее нашей страны, наша молодежь – это наше воплощение, олицетворение. Мы сегодня вкладываем в них все то, что хотели бы увидеть в будущем. И как раз в рамках проекта это все очень четко прослеживается, интерес, привлекательность в целом и профессии, и управленческой деятельности. И эта открытость, единство всего того, ради чего все происходит. Ведь на самом деле очень сложно управлять большим городом, но это искусство, поэтому надо научиться, где-то подсмотреть, где-то порассуждать, какой наш город, красивый, гостеприимный, чистый. Это все благодаря тем людям, которые сегодня работают и управляют этим городом, создают условия, благоприятные для нас. «Я поняла, что в сутках недостаточно времени». Эта девушка провела один день с мэром, и вот ее впечатления – подробности здесь. Екатерина Забенько:

Будущих управленцев видно сразу? Вы как опытный руководитель сразу понимаете, что у человека большое будущее, даже если он еще совсем молодой?