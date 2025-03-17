Представитель российской шеринговой компании: минчане – одни из самых культурных пользователей

Даниил Капцан, руководитель пресс-службы шеринговой компании:

У нас все поездки, все пользователи, все данные оцифровываются, и мы можем вести достаточно точную статистику. Мне приятно отметить, что минчане – это одни из самых культурных пользователей шеринга, потому что, кроме того, что жители любят свой город, они еще и достаточно уважительно относятся к правилам. Конечно, есть исключения, потому что мы живем в обществе. Везде есть люди, которые любят что-нибудь нарушать, но с такими пользователями мы работаем и работаем достаточно эффективно, потому что, как сказал мой коллега, несмотря на то, что число поездок растет год от года, уровень, именно доля инцидентов у нас снижается.

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