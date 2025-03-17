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Первая смерть от вейпа зарегистрирована в Беларуси

17 марта 2025 14:19
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В Беларуси зафиксирован факт первой смерти от курения вейпов – 16-летняя девушка упала в обморок и не пришла в себя, сообщил замначальника отдела организации работы Инспекции по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович на Youtube-канале Национальном пресс-центре Беларуси.

Первая смерть от вейпа зарегистрирована в Беларуси-1

Фото: pixabay

В феврале было выявлено 55 продавцов вейп-устройств несовершеннолетним и более 200 учащихся школ, использовавших эти устройства. Из незаконного оборота была конфискована продукция на сумму 200 тысяч рублей.

Современные электронные сигареты приравнены к табачной продукции, за их употребление в неположенных местах грозит штраф. МВД рассматривает вопрос о полном запрете вейпов или об исключении ароматизаторов из жидкостей. 

Он также подчеркнул, что ВОЗ сообщает, что 30 стран уже запретили электронные сигареты.

# общество

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