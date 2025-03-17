В Стародорожском районе объём производства промышленной продукции составил более 100 млн рублей

Только в Стародорожском районе объем производства промышленной продукции составил более 100 миллионов рублей. Запустили новые линии, создали импортозамещающие проекты и дополнительные рабочие места. Работы продолжаются. В 2025 году на механическом заводе планируют завершить инвестпроект по производству каркасов для тормозных колодок и товаров народного потребления. Это позволит создать 20 новых рабочих мест. Ведется также строительство сельскохозяйственных объектов, на что будет направлено 42 миллиона рублей.

Людмила Прахоцкая, заместитель председателя по экономике Стародорожского райисполкома:

За 2024 год районом выполнены все прогнозные показатели социально-экономического развития. Предприятиями сельского хозяйства произведено продукции более чем на 171 миллион рублей – 105% к предыдущему году. Вложено инвестиций в строительство новых производств, модернизацию действующих, приобретение машин и оборудования – более 116 миллионов рублей. В рамках программы «Один район – один проект» Стародорожским опытным лесхозам реализован инвестпроект по приобретению линии лесопиления для производства обрезных пиломатериалов. На развитие сельского хозяйства направлены инвестиции более 56 миллионов рублей.

В 2024 году по программе «Один район – один проект» в Минской области запустили десятки инвестиционных производств, многие направлены на импортозамещение. На 2025-й план – 20 проектов.