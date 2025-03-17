С чего туристу начать знакомство с Ивьем? Вот топ мест, которые нужно обязательно посетить

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!

Мультикультурный центр, венок дружбы и толерантности! Изюминка, которая сделает ваш выходной. Отправляемся в Ивье – край, где испокон веков мирно жили католики, православные, мусульмане и иудеи. И сегодня здесь действует костел, церковь и мечеть и можно совершить колоритное путешествие.

Марина Позняк, главный хранитель фондов Ивьевского музея национальных культур:

Мы з вамі знаходзімся на цэнтральнай плошчы нашага горада – плошча Камсамольская, але гістарычная назва – плошча Рыначная. Наша Іўе ў 1742 годзе атрымала статус мястэчка. На гэтай плошчы збіраліся на ярмаркі і рынкі. У 2012 годзе было вырашана падкрэсліць нашу асаблівасць, асаблівасць Іўя як месца, дзе ў згодзе пражываюць розныя канфесіі, і таму быў узведзены гэты памятны знак. Ён складаецца з чатырох стэл, і на кожнай з гэтых стэл – сімвал пэўнай канфесіі. На каталіцкай мы бачым выяву Папы Рымскага Яна Паўла II. На праваслаўнай – выява Прасвятой Багародзіцы і Спаса Нерукатворнага. Мусульманская стэла ўпрыгожана выявай Карана і іх сімволікай. А на іўдзейскай можна ўбачыць падсвечнік менору і вельмі прыгожае прывітанне – «Мір вам!»

Пост-знакомство. До недавнего времени считалось, что Ивье – 1444 года рождения, но историки подтвердили – старше! В канцелярии магистра Тевтонского ордена они нашли описание маршрута из Гродно в Крево, где упоминается Ивье не позднее 1394 года!