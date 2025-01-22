«Один район – один проект» – на Минском моторном заводе запустят новое производство чугунного литья

В Минской области в 2025 году планируют реализовать 15 инициатив в рамках госпрограммы «Один район – один проект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Будет создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Инновационную программу реализуют и в Столбцах. На филиале Минского моторного завода запустят новое чугунно-литейное производство высокой точности и прочности. Запланировано строительство нескольких корпусов. В 2025 году приступят к первой очереди реализации проекта. Сейчас идет закупка роботизированного оборудования с цифровым программным обеспечением. С вводом нового производства на предприятии будут выпускать блоки цилиндров и другие детали двигателя по новейшим технологиям.

Николай Гордиевич, директор филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Впервые в Республике Беларусь будет внедрена такая технология – литье в стержневые пакеты. Суммарные литейные мощности позволят 17 тысяч годного литья получать в год. Реализация данного проекта позволит получать качественное литье для Минского моторного завода, а также создание новых рабочих мест. Здесь мощности у нас немного не позволяют обеспечить полностью потребность Минского моторного завода, поэтому и будет реализован этот проект по увеличению мощностей.

Финансируется проект за счет собственных средств и при поддержке Банка развития. Планируется создать около 70-ти новых рабочих мест.