Представитель МИД: «Беларусь не откажется от своей идеи выполнить Цели устойчивого развития в срок»
Новости Беларуси. Развернутая против Беларуси кампания по политическому и экономическому давлению может повлиять на достигнутые страной Цели устойчивого развития. Об этом заявил 9 сентября национальный координатор ЦУР Анатолий Исаченко на встрече, посвященной итогам работы в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние годы Беларуси удалось выполнить немало важных задач. По данным Белстата, наибольшего прогресса страна достигла по одним из главных Целей развития: это ликвидация нищеты и голода. У нас хороший уровень по показателям здоровья и качественного образования. При этом уступаем в таких вопросах, как разница в зарплате женщин и мужчин.
Татьяна Бранцевич: мы реализуем те Цели устойчивого развития, которые ставит перед нами мировое сообщество. Читайте здесь.
Развитие коронавирусной инфекции сказалось на сокращении транспортных перевозок. Есть сложности и со снижением энергоемкости ВВП. Но вот то, что действительно является серьезным препятствием для нашей страны в достижении Целей развития – это экономические и политические санкции. Которые объективно мешают двигаться дальше.
Ирина Величко, заместитель начальника управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества МИД Беларуси:
По данным международных организаций, мы достигли 79 % по выполнению повестки в области устойчивого развития. Но действительно сейчас складывается такая неоднозначная парадоксальная ситуация, когда наши международные обязательства могут оказаться под угрозой срыва. Не по нашей вине – из-за деструктивных действий Европейского союза, незаконных санкций. Беларусь не откажется от своей идеи выполнить Цели устойчивого развития в срок, независимо от сложившейся ситуации.