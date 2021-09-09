Представитель МИД: «Беларусь не откажется от своей идеи выполнить Цели устойчивого развития в срок»

Новости Беларуси. Развернутая против Беларуси кампания по политическому и экономическому давлению может повлиять на достигнутые страной Цели устойчивого развития. Об этом заявил 9 сентября национальный координатор ЦУР Анатолий Исаченко на встрече, посвященной итогам работы в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы Беларуси удалось выполнить немало важных задач. По данным Белстата, наибольшего прогресса страна достигла по одним из главных Целей развития: это ликвидация нищеты и голода. У нас хороший уровень по показателям здоровья и качественного образования. При этом уступаем в таких вопросах, как разница в зарплате женщин и мужчин.

Татьяна Бранцевич: мы реализуем те Цели устойчивого развития, которые ставит перед нами мировое сообщество. Читайте здесь.

Развитие коронавирусной инфекции сказалось на сокращении транспортных перевозок. Есть сложности и со снижением энергоемкости ВВП. Но вот то, что действительно является серьезным препятствием для нашей страны в достижении Целей развития – это экономические и политические санкции. Которые объективно мешают двигаться дальше.